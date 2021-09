Marano, discusso oggi il ricorso contro lo scioglimento del Comune. La decisione entro 48 ore

52 Visite

E’ stato discusso stamani il ricorso contro lo scioglimento per camorra del Comune di Marano. Il ricorso è stato sottoscritto dagli ex amministratori, in primis dal sindaco Visconti.

I giudici del Tar del Lazio scioglieranno il nodo nelle prossime ore, probabilmente tra domani e dopodomani. L’avvocatura dello Stato ha presentato una memoria e la relazione che portò, lo scorso 17 giugno, allo scioglimento del municipio, il quarto della sua storia.

In caso di accoglimento, l’ex sindaco Visconti potrà tornare in sella; in caso contrario resteranno i commissari straordinari e agli ex amministratori non resterà che ricorrere al Consiglio di Stato. I giudici, però, potrebbero anche chiedere un’integrazione alla documentazione presentata dall’avvocatura dello Stato e rinviare la decisione ai prossimi mesi.

Non è noto se l’avvocatura dello Stato, che difendeva il Ministero dell’Interno, abbia sollevato un profilo di illegittimità relativo a uno dei promotori del ricorso.













