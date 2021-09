Marano, disastro perdite idriche: un mare di segnalazioni. Da via De Gasperi a Cupa del Cane

291 Visite

Il problema delle perdite idriche è diventato una vera è propria emergenza nel comune di Marano. Un mare di segnalazioni ci arrivano da più zone della città. I tratti interessati dai disagi sono: via Padreterno, via De Gasperi, via Marano Pianura, via Giordano Bruno, via Cupa Del Cane. Si tratta perlopiù di grosse perdite che arrivano persino ad allagare le mura di cinta e i giardini privati dei residenti della zona. Da un lato ci sono i cittadini che chiedono disperatamente interventi urgenti, ma dall’altro canto c’è da dire che i commissari, al momento, non autorizzano l’ufficio tecnico (eccezion fatta per il corso Italia) a contattare ditte esterne. Pertanto, si attende l’approvazione del bilancio per gli interventi di manutenzione.













