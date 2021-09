Giugliano, dopo le due amichevoli le parole Ferraro: “Continuiamo a lavorare, saremo pronti per l’inizio del campionato”.

44 Visite

Al termine dell’allenamento congiunto odierno contro l’Aurora Alto Casertano, terminato con il successo per 9-0, sono arrivate le parole del nostro mister Giovanni Ferraro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il bilancio è positivo, sono contento di come la squadra sta lavorando e di come mi segue. Questo è un gruppo sano, serio che va fatto lavorare. Stiamo sostenendo una preparazione dura che ci farà arrivare pronti per l’inizio del campionato. Al momento siamo al 70%, quindi in questi giorni lavoreremo per trovare la forma e l’amalgama migliore. Sappiamo di essere fortunati, lavoriamo in una piazza prestigiosa, una società solida che sa quello che vuole. Vogliamo fare le cose nel modo giusto e per arrivare a grandi obiettivi serve creare un grande gruppo. Siamo qui per questo”.

L’allenatore ha poi continuato: “Abbiamo fatto due test importanti negli ultimi due giorni, che ci hanno consentito di mettere minuti nelle gambe e di migliorare i nostri meccanismi. Sono felice della squadra. Martedì sapremo in che girone giocheremo, ma noi dobbiamo pensare solo e unicamente al lavoro e al campo che l’unico giudice, vogliamo fare cose importanti, ma solo il tempo ci dirà chi siamo e dove possiamo arrivare”.













