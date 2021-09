Fondi Pics Marano e rischio flop. Azione: “Noi da sempre sensibili al tema”

144 Visite

Gentile Direttore, quando possibile e con molta attenzione, leggo le numerose notizie che il suo giornale propone alla nostra comunità maranese (e non solo) costatando e reputando sempre interessanti gli spunti di riflessione che vengono prodotti.

Questa volta, però in merito alla questione dei 13 mln di euro che l’Ente maranese starebbe perdendo, della “presunta” volontà da parte dei Commissari in carica di non essere interessati ai fondi disponibili ed ancora che in Città nessuno ne parlerebbe finanche la politica e il Gruppo territoriale di Azione, che rappresento con orgoglio perchè fatto di donne ed uomini perbene che si impegnano costantemente e quotidianamente per la nostra comunità in maniera silente (diversamente da chi pubblicizza qualsiasi personale attività), devo riscontrare che le parole usate nell’articolo anche verso il partito di Azione di Marano, che tra l’altro è stato appiattito alla stregua di altre realtà politiche locali, mi hanno lasciato meravigliato e rammaricato.

Meravigliato, perchè la sua testata giornalistica ha sempre dato l’opportunità al Gruppo di Azione di presentare alla Città le proprie critiche e le proprie proposte alternative e come sa non abbiamo mai taciuto.

E’ da circa un anno che come nuova realtà politica territoriale si è portato all’attenzione, sia delle Istituzioni sia dei maranesi tutti, discussioni di merito che contemplavano la gestione amministrativa della macchina comunale e, proprio sui c.s.d. FONDI PICS, Azione ne discuteva già lo scorso marzo quando avendo appreso che l’Ente civico aveva ricevuto l’acconto sulle progettazioni.

Infatti chiedeva, con apposita nota ufficiale all’allora amministrazione Visconti, di riferire ed illustrare nell’assise cittadina anche tramite il responsabile di settore le modalità, le priorità ed i tempi di avvio dei lavori pubblici.

Il Gruppo politico di Azione, inoltre, non si è fermato solo alle richieste che purtroppo sono rimaste INASCOLTATE da un’amministrazione che era allo sbando e fatta da personalità incapaci nell’indirizzare la gestione della macchina comunale, ma ha anche proposto ulteriori progetti utilizzando fondi statali messi a disposizione dallo Stato centrale attraverso i Ministeri competenti.

A tale proposito è da evidenziare nuovamente il bando pubblicato in gazzetta ufficiale relativo ai primi 700 mln di euro del Fondo Asili Nido e Scuole dell’Infanzia, ovvero il finanziamento degli interventi relativi a opere pubbliche di messa in SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE o COSTRUZIONE di edifici di proprietà dei comuni destinati a NIDI, SCUOLE DELL’INFANZIA e CENTRI POLIFUNZIONALI al servizio delle famiglie.

Ebbene il comune di Marano è stato l’unico nell’hinterland a non avere ricevuto 1 euro, perchè neanche un solo progetto è stato capace di presentare.

Azione aveva fatto le proprie proposte, ma la “politica” quella fatta di maggioranza ed opposizione, quella fatta di rappresentati del territorio che insistono nelle Giunte ed all’interno del consiglio comunale da un ventennio, ma anche e soprattutto quella fatta da rappresentanti che siedono negli scranni parlamentari, beh..

NON E’ STATA CAPACE DI FARE NULLA, NE DI PARLARNE NE ADDIRITTURA DI FARE AFFLUIRE IN CITTA’ NON 1 EURO MA NEANCHE UN CENTESIMO DI QUEI MILIONI.

Direttore, bisogna constatare che la presenza di fondi a disposizione di un Comune ( Lei può darcene atto ), non significa che l’Ente abbia già in tasca i milioni per eventuali opere da realizzare e ciò soprattutto quando la gestione di quei fondi, dei progetti e dei programmi passa per le mani di quei soggetti che, come ne è l’esempio solo l’ultimo decennio, non sono stati in grado di organizzare nulla di realmente funzionale per la nostra Marano.

Purtroppo la realtà attuale parla da sola e non la si può smentire.

Rammaricato poi, perchè il Gruppo di Marano in Azione senza cariche e rappresentati nei vari livelli Istituzionali ( Azione si che può dirlo di non avere capi bastone nei consigli comunali, nella Città metropolitana ed in Regione ), se in appena un anno di lavoro nel territorio non è riuscito a scuotere almeno le menti di chi l’osserva, ma anzi viene paragonato al vuoto cosmico di altri partiti, allora significa che bisognerà lavorare con maggiore attenzione ed essere ancora più presenti, perchè resto convinto che la SANA POLITICA fatta di COMPETENZE e SCEVRA DI INTERESSI sia l’unica alternativa che ci resta per riscrivere l’agenda della nostra Città e dare a tutta la comunità una MARANO migliore di come c’è stata consegnata.

In ultimo, ringraziando per lo spazio che Lei vorrà concedermi con questa nota, estenderei un pensiero alle parole di coloro che da tempo, col proprio ruolo istituzionale, dicono di avere a cuore l’interesse di Marano.

Ebbene proprio in merito alla vicenda dei 13 mln di euro a disposizione dell’Ente, mi auguro che l’intervento di taluni “presunti salvatori della Città”, che ne stanno annunciando l’impegno, non sia analogo a quello svolto per l’istituzione dell’Hub vaccinale a Marano.

Come dire.. che si eviti di partorire topolini, ma soprattutto che si lavori con serietà e senza propaganda.

Fino ad oggi, purtroppo, abbiamo sempre ascoltato più o meno parole disordinate e tendenti poi a delle giustificazioni.

MA.. DOPO TUTTO IL MONDO, SI SA, E’ COME UNO SE LO CREA IN MENTE.

Gregorio SILVESTRI

Referente Gruppo Marano di Napoli in Azione

Marano è più forte di chi la vuole debole













