Comunali, Varriale (Moderati): “Presentate le liste, le campagne elettorali si vincono al centro. Vinceremo al primo turno”

108 Visite

“Presentate al comune di Napoli le liste dei candidati per palazzo San Giacomo e le 10 Municipalità. Donne e uomini in numero eguale pronti a fare la loro parte impegnandosi per la città.

Siamo entusiasti dei nostri candidati. Possiamo dimostrare ancora una volta che le battaglie elettorali si vincono al centro. Ne è prova il successo della nostra lista sempre più in ascesa e quello di tutte le altre liste, moderate e riformiste con cui faremo sicuramente un risultato pazzesco. Siamo certi che saremo quell’area politica che permetterà a Manfredi di vincere al primo turno”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS