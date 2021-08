Marano, riprendono i lavori di installazione dell’antenna 5G di via San Rocco. Realizzate due cabine per l’elettricità

314 Visite

Riprendono i lavori per l’installazione dell’antenna 5G di via San Rocco, a pochi metri da altri analoghi impianti. In realtà sono state realizzate due cabine per l’elettricità, che serviranno il futuro impianto. La richiesta di installazione dell’antenna risale all’agosto di un anno fa e sono ancora in tanti coloro che si chiedono cosa abbia spinto l’ente comunale ad occuparsi della vicenda soltanto di recente. I lavori furono interrotti due mesi fa, ma sono ripresi oggi, come segnalato da alcuni residenti.













