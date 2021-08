Uno sguardo, poi le coltellate: ecco chi è l’aggressore del pugile morto a 18 anni

478 Visite

I carabinieri hanno sottoposto a fermo per l’omicidio volontario di Gennaro Leone, avvenuto in via Gianbattista Vico la notte tra sabato e domenica, un giovane 19enne incensurato di Caivano, Gabriel Ippolito. Individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza e al racconto di alcuni testimoni, tra cui anche gli amici della vittima.

Come riporta “Casertace”, durante l’interrogatorio ha confessato. Tutto sarebbe nato da uno sguardo di troppo. Qualche spinta, qualche insulto ed è scoppiata la rissa. È in quel momento che Gennaro raggiunto da una coltellata alla gamba.

Allertati i soccorsi, da alcuni amici presenti e da alcuni passanti, poco dopo è arrivata l’ambulanza che è ripartita alla volta dell’ospedale di Caserta. Vani i tentativi da parte dei medici di salvarlo. Ora si attende di conoscere la decisione del Gip sulla convalida del fermo.













