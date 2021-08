Calvizzano, la voce del cittadino: “Rifiuti abbandonati lungo via Marzabotto”

156 Visite

A Calvizzano in via Marzabotto rifiuti abbandonati lungo il ciglio della strada. La segnalazione arriva da un cittadino che ha scattato alcune foto per documentare lo stato di degrado nel quale si trova la strada. Nelle immagini si vedono chiaramente sacchi di immondizia, scatole, cartacce, rifiuti di diversa natura. Il calvizzanese autore delle foto: “Ecco che succede in via Marzabotto, che degrado e nessuno fa nulla”.

Emerge lo scontento dei residenti che si trovano a convivere con l’incuria di coloro che non hanno rispetto per gli spazi cittadini e dimostrano di avere poco a cuore il decoro della propria città e mancanza di senso civico:













TERRANOSTRA | NEWS