Marano, 7 in casa, tutti positivi e senza acqua. “Ci laviamo con l’acqua minerale, dal Comune zero aiuti”. L’intervento di riparazione terminato oggi

“Siamo in sette in casa, tutti positivi e senza acqua da cinque giorni. Nessuno ci aiuta, dalle nostre parti non si è visto nemmeno un comunale, un’auto dei vigili o della protezione civile. Il nulla”. E’ la denuncia di una famiglia di Marano che vive, come altre centinaia di famiglie, il dramma della mancanza d’acqua. “Viviamo in via Madre Teresa di Calcutta e ci laviamo con l’acqua minerale”.

I lavori all’impianto idrico, in tilt da alcuni giorni, sono terminati poco fa. L’intervento, che doveva essere ultimato entro ieri, è complesso e ha richiesto ulteriore tempo. Disagi a non finire in tante zone del territorio, in particolare del centro storico e nella zona collinare. L’acqua dovrebbe tornare nelle case nel tardo pomeriggio o nella tarda serata. Ma il condizionale è d’obbligo.













