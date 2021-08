90 Visite

Entro il 2100 si potrà vivere fino a 130 anni. Il record di longevità di Jeanne Calment, francese che morì nel 1997 a ben 122 anni, verrà così superato presto. Lo sostiene uno studio americano realizzato dall’Università di Washington e riportato dall’Agi. Il numero di ultracentenari del resto è in aumento da decenni. Sono quasi mezzo milione di persone in tutto il mondo e il fenomeno continuerà a crescere sempre di più.

Attualmente la persona più anziana del mondo è giapponese, Kane Tanaka di 118 anni. Lo studio, pubblicato su Demographic Research, ha utilizzato modelli statistici innovativi per esaminare la durata della vita umana. Gli scienziati hanno investigato rischi e possibilità relativi a future scoperte scientifiche che potrebbero avere un impatto sulla vita oltre i 110 anni. Alcuni scienziati sostengono che la malattia e il deterioramento delle cellule porteranno a un limite naturale della durata della vita umana, altri non sono d’accordo e dicono che non c’è un limite.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS