Sant’Antonio Abate, prima picchia la moglie e poi aggredisce i carabinieri: arrestato

Questa notte a Sant’Antonio Abate i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza e violenza a pubblico ufficiale un 42enne del posto.

I militari dell’Arma – allertati dal 112 – sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo che aveva appena aggredito la compagna convivente – 36enne.

Il 42enne – in evidente stato d’agitazione – durante le fasi concitate ha opposto resistenza ai Carabinieri strattonandoli. I militari sono riusciti a bloccare l’uomo e ad arrestarlo. La vittima – medicata da personale del 118 – ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. La donna ha raccontato ai Carabinieri analoghi episodi avvenuti in passato e mai denunciati.

L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.













