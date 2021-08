Terzigno, Parco Nazionale del Vesuvio: Incendi boschivi. Carabinieri arrestano 70enne incensurato

80 Visite

A Terzigno i Carabinieri della locale stazione insieme a quelli della stazione forestali “parco” di Ottaviano hanno arrestato per incendio boschivo un 70enne incensurato di origini ucraine. I militari sono intervenuti in via vecchia Campitelli – sentiero all’interno di una fitta pineta che porta al parco nazionale del Vesuvio. Il personale volontario della onlus “N.O.T. Nucleo Operativo Territoriale” di Terzigno aveva notato un uomo che si aggirava con fare sospetto da quelle parti ed ha chiesto aiuto al 112.

I Carabinieri hanno sorpreso l’uomo mentre appiccava l’incendio con un accendino in una zona boschiva estesa per 400 metri quadri. Fortunatamente, il tempestivo intervento dei militari ha evitato che le fiamme si propagassero. L’incendio è stato spento dai VV FF mentre l’arrestato è in attesa di giudizio. Sono in corso indagini per accertare i motivi del gesto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS