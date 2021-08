I paesi dove la pensione vale di più e si vive meglio. Dal Portogallo al Costa Rica

112 Visite

Tra le mete più ambite perché vicina, con il clima mite e una tassazione molto bassa, solo al 10%, seconda solo alla Grecia. La lingua è abbastanza comprensibile e facile da imparare, l’assistenza sanitaria è gratuita e il costo della vita è più basso del 20% rispetto a quello italiano. Inoltre il disbrigo delle pratiche burocratiche risulta più facile e la nazione vanta un fascino senza pari sia dal punto di vista storico che culturale.

Le prime sono gettonatissime perché in mezzo all’oceano e con un clima davvero unico, con un sistema economico e sanitario vantaggioso e una tassazione agevolata. Anche la stessa Spagna è molto ambita per il mood esistenziale molto rilassato, con il vantaggio di una lingua facile da comprendere e imparare. Senza dimenticare la vicinanza con l’Italia.

Tra i posti migliori dove vivere in America Centrale sia per il benessere che per la qualità della vita, clima mite e prodotti sempre freschi a salutari. Il sistema sanitario agevolato e un governo stabile rendono il Costa Rica una meta unica, anche grazie al programma Ciudadano de Oro con sconti su beni e servizi. Un luogo selvaggio e al contempo accessibile, perfetto per chi vuole vivere immerso nella natura.

Anche in questo caso si tratta di America Centrale, una location molto ambita per il clima gradevole mai sotto i 22 gradi e per la qualità della vita molto pacifica. Il boom economico degli ultimi anni ha reso Panama sempre più moderna con una vasta scelta in fatto di acquisti residenziali, inoltre basta avere la fedina pulita e una rendita di 1000 dollari mensili per usufruire di sconti e benefici. Ad esempio sulle visite mediche, sulle utenze di luce, acqua e gas, ma soprattutto una serie di agevolazioni fiscali.

Giamaica. I vantaggi sono tanti non solo il clima e i prezzi bassi per l’acquisto delle case, ma anche per una natura quasi incontaminata con veri paradisi per chi vuole vivere in tranquillità. Uno stile di vita molto semplice ma non privo di fascino, l’unica difficoltà è data da un tasso di povertà e degrado ancora tristemente alti.

Di diritto nella lista delle bellezze del Patrimonio dell’Unesco l’Ecuador offre terreni fertili, clima piacevole e prezzi bassi per affitti e acquisto delle dimore. I senior possono contare su un costo davvero molto basso della vita con tanto di rimborso totale dell’Iva versata per acquisti e servizi. Inoltre è presente uno sconto del 40% su tutte le bollette e la possibilità di comprare per pochi soldi un terreno da coltivare. Oltre a una natura affascinate e quasi del tutto incontaminata.

Malta. La tassazione al 15% e la lingua inglese sono due vantaggi non di poco conto per chi vuole trasferirsi su quest’isola a pochi passi dalla Sicilia. Mare stupendo e stile di vita simile a quello mediterraneo, un luogo unico per i pensionati.

Una profonda trasformazione culturale ha modificato la storia della Colombia ora molto diversa dal passato, sicuramente più accogliente e gradevole. La qualità della vita è alta con costi molto bassi e temperature davvero gradevoli, con una biodiversità senza pari. I costi di riscaldamento sono quasi nulli e il sistema sanitario è davvero ben organizzato ed efficiente.













