Sorrento, trovano portafogli in un bar con dentro mille euro e lo restituisco

Trovano un portafogli con 1000 euro e lo restituiscono ad una coppia di anziani. Il nobile gesto è accaduto a Sorrento. Protagonisti di questa storia sono due guardie giurate di Napoli Dario Esposito e Giuseppe Alviti. Nella serata di martedì le due guardie giurate libere dal servizio e amici dai tempi dell’asilo stavano sorseggiando una birra quando improvvisamente hanno trovato in un bar un portamonete con all’interno circa 1000 euro, documenti personali, carte di credito ed altro. Poi, mentre chiamavano le forze dell’ordine per la segnalazione, si accorgono di una coppia di coniugi di mezza età in preda alla disperazione, con la donna in lacrime. Quando chiedono a questi cosa fosse accaduto, le guardie giurate hanno appreso che a perdere il portamonete erano stati propri loro. I vigilantes hanno quindi tirato fuori il borsello ritrovato ed è esplosa la gioia della coppia.













