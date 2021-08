Casoria, 700mila euro per le palestre delle scuole

Un altro importante obiettivo raggiunto; tutte e due le proposte progettuali che abbiamo presentato al MIUR il mese scorso si sono collocate in posizione utile per il finanziamento.

Due progetti da 350.000,00 cadauno per il totale rifacimento della palestra della scuola Maglione Moscati di via Pelella e della scuola Nino Cortese di via Bellini (Arpino).

Due strutture, ad oggi, totalmente inagibili, di cui i nostri ragazzi e la nostra comunità potrà finalmente tornare a godere.