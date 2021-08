Castello di Cisterna, minaccia e picchia i nonni per avere i soldi: arrestato 28enne

70 Visite

Era da mesi che minacciava e picchiava i nonni per ottenere denaro. I carabinieri della stazione di Castello di Cisterna hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione un 28enne del posto. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti presso l’abitazione di una coppia, un 82enne e una 77enne. Lì hanno constatato che il nipote avesse minacciato e percosso i nonni paterni conviventi. I Carabinieri hanno ricostruito diversi episodi analoghi avvenuti in passato mai denunciati dalle vittime che sono state curate da personale del 118.

L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.













