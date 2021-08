Scioglimento Comune Marano, a settembre il Tar Lazio decide sul ricorso degli ex amministratori

752 Visite

La discussione del ricorso è fissata per la camera di consiglio del giorno 6.09.2021 alle ore 9.00. Il Tar del Lazio deciderà in merito all’annullamento del dpr del 18.06.2021 con cui è stato disposto lo sciogliemmo del Comune di Marano per infiltrazioni camorristiche. Poco fa gli avvocati dell’ex sindaco di Rodolfo Visconti e degli altri ex amministratori hanno ricevuto la notifica dell’avviso.













