Bagnoli: controlli dei carabinieri. Denunciate 4 persone che volevano eludere i controlli della ZTL

I Carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli insieme a quelli del Reggimento Campania hanno setacciato le strade del quartiere su disposizione del Comando Provinciale di Napoli.

24 veicoli controllati e 38 le persone identificate, di queste 20 sono pregiudicate.

Durante le operazioni i militari dell’arma hanno denunciato a piede libero per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri 4 persone: due 55enni, un 33enne e un 26enne.

I Carabinieri hanno fermato i 4 “furbetti” a bordo dei loro veicoli nei pressi del varco z.t.l. di via Nisida. Volevano eludere il controllo del varco. Diversi gli espedienti utilizzati per coprire le targhe – mascherina chirurgica, telo mare e una borsetta. Le persone fermate non sapevano che questo modo d’agire fosse un reato penale che prevede la denuncia in stato di libertà e un processo.

Non sono mancati i controlli al codice della strada con sanzioni per 12mila euro. 2 gli scoter sequestrati.













