Marano, è ormai un caso la procedura per l’individuazione di un nuovo legale. I requisiti sono a dir poco stringenti e tutto viene fatto in pieno agosto

Occorrono almeno 15 anni di iscrizione all’albo professionale, almeno dieci di rapporti con la pubblica amministrazione e il bando, espletato attraverso il Me.Pa. (mercato elettronico per la pubblica amministrazione), scade il 17 agosto. Emergono ulteriori dettagli circa la procedura bandita dal Comune di Marano (nella foto il prefetto Basilicata) che cerca un legale a cui affidare il contenzioso giudiziario.

Sono criteri a dir poco stringenti. 15 anni di iscrizione all’albo e almeno 10 anni di rapporti con la pubblica amministrazione. Chi ha tali requisiti dalle nostre parti? Sono in tantissimi a chiederselo e in tanti a far circolare i nomi degli avvocati Raffaele Marciano, consorte di una ex dipendente comunale, e Giuliano Agliata, visto all’opera con la commissione di Calvizzano qualche tempo fa.

E’ ancor più strano che tutta la procedura venga svolta a ridosso della settimana di Ferragosto, con tantissimi professionisti in ferie che non avranno avuto modo di leggere l’avviso pubblico diramato sull’albo pretorio on line dell’ente maranese.

Eppure il Codice degli Appalti, e quanto pare anche la recente giurisprudenza, chiarisce che bisogna favorire la più ampia partecipazione dei candidati. Come mai, allora, si è scelto di bandire una procedura con requisiti così stringenti?

I commissari di Marano, invece, con un atto prodotto materialmente dal segretario generale Imparato, hanno bandito una gara che si concluderà con l’aggiudicazione ad un professionista che farà l’offerta più bassa rispetto alla base d’asta che parte da 100 mila euro. Ricordiamo ancora una volta che i precedenti legali del Comune di Marano, i cui contratti sono stati risolti, percepivano (in due) non più di 50 mila euro l’anno.













