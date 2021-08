Comunali ad Afragola, allarme di Ruotolo: “Su liste segnali inquietanti”

93 Visite

Comunali ad Afragola, il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto invita ad alzare il livello di attenzione sulla composizione delle liste. Ecco quanto da lui affermato in una nota:<<Sui valori, sull’etica, dobbiamo essere intransigenti. Su Afragola, in particolare, occorre accendere i riflettori sulla qualità della composizione delle liste che parteciperanno alla prossima competizione elettorale delle amministrative del 3 e 4 ottobre. Giungono segnali inquietanti della presenza in alcune liste, molte fai da te, di personaggi collegati direttamente ed indirettamente ad ambienti della criminalità organizzata locale. L’appello lo rivolgiamo a tutte le istituzioni affinché innalzino il livello di attenzione proprio sul Comune alle porte di Napoli dalla vita politica e amministrativa alquanto tormentata. Dobbiamo evitare che il 3 settembre, termine della presentazione delle liste, figurino personaggi con procedimenti penali in corso, imparentati con esponenti di clan, oppure legati a pregiudicati condannati con sentenze definitive. Liste pulite innanzitutto, la politica deve fare un salto in avanti pronunciando tanti bei no, sbarrando la strada ai portatori in dote di pacchetti di voti, ai professionisti del consenso, a chi da anni secondo le proprie convenienze si schiera a sostegno del cavallo vincente. La responsabilità maggiore è affidata alle forze politiche e ai candidati sindaci: mettano in campo una selezione rigorosa dei candidati. Il criterio non sia solo il casellario giudiziario pulito. Vale per Afragola come per altri comuni, il voto post pandemia è un voto di ricostruzione delle comunità, dei beni pubblici, del progettare un nuovo futuro: non si possono rischiare scioglimenti per condizionamenti camorristici oppure per inconsistenza amministrativa>>.













