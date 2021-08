Sperlonga, tre cani labrador si tuffano e salvano famiglia con otto bambini

105 Visite

Brutta disavventura ieri pomeriggio per tre nuclei familiari che stavano trascorrendo la giornata sul lungomare di Sperlonga, tra la spiaggia dell’Angolo e il Lido Altamarea. Le famiglie, con otto bambini fra i 6 e i 12 anni, sono stati trascinati dalla corrente a largo e non riuscivano più a tornare in spiaggia. La vicenda ha però fortunatamente avuto un lieto fine grazie al repentino intervento di tre cani bagnino, che sono riusciti a riportare a riva le quattordici persone coinvolte.

Le onde hanno catapultato le persone fuori dai gommoncini, mettendole così in grande difficoltà. Immediate le grida di aiuto dei coinvolti. In soccorso, sono intervenuti i labrador Eros di 4 anni, Mya di 7 anni e Mira di 5, che hanno effettuato più viaggi per riportare tutti sani e salvi sul bagnasciuga. L’intervento, lungo e complesso, è durato 20 minuti. Ad assistere con il fiato sospeso alle operazioni di soccorso c’erano circa 400 persone che si sono radunate sulla spiaggia e hanno accolto i bagnini a quattro zampe con applausi e parole di gratitudine.













