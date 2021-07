Scuola, vaccinazione tra i ragazzi: genitori divisi

84 Visite

Mentre va avanti il dibattito sull’obbligo vaccinale del personale scolastico, tra favorevoli e contrari, il commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Figliuolo lancia un monito per gli studenti: “Dobbiamo cominciare le vaccinazioni per tutto il personale che andrà a scuola, soprattutto i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Ce la dobbiamo fare, le cose stanno andando”.

Il generale, che è stato premiato con la Penna al merito a Susa, ha sottolineato ancora una volta l’importanza delle vaccinazioni prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. “Se vogliamo bloccare le mutazioni, come la variante Delta, bisogna avere quante più persone possibili vaccinate e i giovani, che socializzano molto, possono portare in maniera asintomatica il virus in giro. Vaccinandoli sottraiamo persone che potrebbero ammalarsi”.

Ancora Figliuolo fa un bilancio delle vaccinazioni in Italia: “Il 91% degli over 80 è vaccinato completamente, siamo al 55% della popolazione vaccinabile, completamente vaccinata. A fine luglio arriveremo certamente al 60%. È chiaro che è tutto subordinato all’arrivo dei vaccini, al lavoro di squadra che si sta facendo con le Regioni, con le Province autonome, la Difesa, la Protezione Civile”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS