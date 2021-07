Massimiliano Minnocci, Er Brasiliano, arrestato a Ponza per violenza e minaccia

178 Visite

Guai per Massimiliano Minnocci, l’influencer di Pietralata noto come Er Brasiliano che su Instagram conta oltre 200mila follower. L’ultrà 42enne, conosciuto nella Capitale, è stato arrestato in flagranza a Ponza con l’accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Rimesso in libertà con il foglio di via, ora non potrà fare ritorno sull’isola per i prossimi tre anni.

Come riporta il Corriere della Sera, i carabinieri sono intervenuti in località Banchina Nuova dopo la chiamata di alcuni residenti che si sono detti infastiditi da Er Brasiliano che, secondo le ricostruzioni, inveiva contro i passanti cercando anche di danneggiare alcune auto parcheggiate. All’arrivo dei carabinieri, Minnocci ha minacciato i militari e ha cercato di colpire uno dei due carabinieri che hanno poi immobilizzato l’uomo trovandogli addosso anche uno sfollagente. L’influcener è stato quindi portato in caserma. Una volta convalidato l’arresto è stato poi rimesso in libertà con un foglio di via di tre anni che, appunto, non gli permetterà di avvicinarsi all’isola.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS