Pozzuoli, nuova parte percorso archeologico del Rione Terra: domani libero accesso

A partire dalle ore 13 di domani, martedì 27 luglio, per alcuni giorni, daremo la possibilità ai cittadini di visitare con libero accesso la nuova parte del percorso archeologico del Rione Terra, che sarà inaugurato in mattinata. Per entrare, nel rispetto delle norme anti Covid, occorrerà obbligatoriamente prenotarsi chiamando ai seguenti numeri: 08119936286 – 3296966077, attivi dalle ore 9 alle ore 17. I visitatori saranno accompagnati da una guida abilitata con ingressi contingentati ogni ora. Così il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.













