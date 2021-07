Auto si schianta contro recinzione a Trentola Ducenta, Rita muore a 19 anni

166 Visite

È Rita De Chiara la ragazza morta nell’incidente avvenuto a Trentola Ducenta nella tarda serata di ieri, domenica 25 luglio. Quattro ragazzi a bordo di un’auto si sono schiantati contro una recinzione finendo contro un palo della pubblica illuminazione. Il sinistro è avvenuto nei pressi di piazza Pertini. Nello scontro ha perso la vita la 19enne Rita De Chiara.

Un impatto violentissimo quello nel quale ha perso la vita la ragazza. Una Lancia Ypsilon, per cause in fase di accertamento, si è schiantata contro ina recinzione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed i soccorsi del 118. Nulla da fare per la 19enne, ferite di poco conto per gli altri tre occupanti della vettura coinvolta.













