G20 sull’ambiente a Napoli: raggiunto un primo accordo. Le parole del ministro Cingolani

Napoli, 22 luglio- Si è conclusa oggi a Napoli la Riunione dei Ministri dell’Ambiente del G20 con l’approvazione di un importante comunicato congiunto, frutto di settimane di negoziati.

Mai in un “Comunicato ambiente” del G20 così tanti temi insieme. Tre le macro aree tematiche lungo le quali si sviluppa il documento.

1) Biodiversità: protezione del capitale naturale e ripristino degli ecosistemi con soluzioni basate sulla natura, difesa e ripristino del suolo, tutela delle risorse idriche, degli oceani e dei mari con attenzione per il marine plastic litter.

2) Uso efficiente delle risorse ed economia circolare: visione del G20 su economia circolare con focus su tessile e moda sostenibile, città circolari, educazione e formazione. Riconosciuti per la prima volta i risultati del recente rapporto IPBES e IPCC sul nesso tra biodiversità e cambiamento climatico, lanciato il 10 giugno scorso.

3) Finanza sostenibile: focus sulle esigenze di finanziamento per la protezione ed il ripristino degli ecosistemi, come contributo al dibattito in corso sul futuro del sistema finanziario globale.













