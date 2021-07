Bomba d’acqua su Marano, strade a ridosso del cimitero invase dal fango

690 Visite

Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta poco fa a Marano. A seguito del violento temporale abbattutosi qualche ora fa, alcune strade sono impraticabili, come ad esempio via Piave, nei pressi della scuola media Massimo d’Azegno. Particolarmente colpita anche la zona di via Vallesana dove una ingente quantità di fango rende impraticabili le strade a ridosso del cimitero. A nulla sono serviti gli interventi di manutenzione dei mesi scorsi.













