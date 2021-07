Rapina una coppia in auto a Giugliano, preso il colpevole al campo nomadi di Caivano

232 Visite

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa lo scorso 9 luglio dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale Procura, nei confronti di S.H., 26enne di Caserta, in quanto gravemente indiziato di rapina aggravata.

II provvedimento cautelare è frutto dell’attività investigativa svolta dai poliziotti a seguito di una rapina avvenuta nel mese di giugno 2020 sulla SS 7quater a Giugliano in Campania ai danni di una coppia ferma in auto.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato che è stato rintracciato presso il campo nomadi di Caivano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS