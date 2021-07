La posta di Annie. La storia di Giovanni. “Non ero felice, un giorno ho fatto la valigia e tutto è cambiato”

216 Visite

Mi chiamo Giovanni e ho 47 anni compiuti un mese fa.

Fin da bambino non ho avuto un bel rapporto con i miei genitori, due figure intransigenti che volevano un figlio che fosse il loro modello e non si accorgevano che ero una persona con gusti, desideri e sogni diversi dai loro.

Ho studiato nel liceo che loro hanno scelto per me e mi sono laureato a pieni voti.

Ho sposato una donna del paese in cui vivevo, bella, intelligente e colta da cui ho avuto un bellissimo bambino.

Ogni giorno vedevo mia moglie lavorare, amarmi, accudire la nostra famiglia e mi chiedevo il motivo per il quale non riuscivo a provare amore verso di lei.

Ero terrorizzato al pensiero di confessare questo non sentimento e così vivevo lasciandomi trascorrere i giorni addosso, riempiendoli di lavoro e impegni fino ad arrivare la sera stanchissimo.

Non mi davo la possibilità di fermarmi a pensare fino a quando un evento non mi ha obbligato a farlo: mi sono innamorato di una donna semplice, non bella quanto mia moglie, non colta quanto lei ma che mi ha fatto battere il cuore…tanto!

Nella sua bellezza imperfetta, ho scoperto l’amore, quello che ti fa sentire vivo e così con un atto di coraggio, un giorno ho fatto la valigia chiedendo scusa e assumendomi tutte le mie responsabilità innanzitutto di padre.

Oggi non vivo una vita semplice ma forse per la prima volta mi guardo allo specchio e vedo me stesso, autentico, non il figlio di, ma semplicemente Giovanni.

Intanto la mia famiglia di origine non mi saluta più e ha chiuso ogni contatto con me e la mia ex mi fa la guerra minando il rapporto con mio figlio.

Davanti a tutto questo caos, mi domando e ti domando: “Ho fatto la cosa giusta?”

Risposta.

Carissimo Giovanni,

La tua storia è bella perché parla di sentimenti veri e forse non lo sai, ma è la storia di tante persone.

Solo che tu a differenza di altri, hai avuto coraggio e hai lasciato il porto sicuro per vivere e vivere davvero ma, e questo ti fa onore, lo hai fatto, mantenendo un filo che ti lega al tuo passato, quello fatto di tanta responsabilità verso una creatura, tuo figlio, che hai messo al mondo.

La tua vita come quella di tutti non è facile ma agisci sempre col cuore, non stancarti di coltivare il rapporto con tuo figlio e di recuperare quello con i tuoi genitori mentre ti nutri di ciò che di bello stai vivendo nel presente.

Sii fiducioso.

Annie.

