Berrettini e Italia, fateci sognare! E’ il giorno della doppia finale

Matteo Berrettini in finale a Wimbledon contro Novak Djokovic. L’Italia di Roberto Mancini a Wembley contro l’Inghilterra nella finale di Euro 2020. A Londra lo sport azzurro vive una domenica speciale, con la speranza di scolpire la data dell’11 luglio 2021 nella storia del tennis e del calcio tricolore. A Wimbledon, sul Campo Centrale dell’All England Club, Berrettini punta a coronare un torneo da sogno. Il 25enne romano, primo tennista italiano arrivato alla finale dello Slam londinese, alle 15 sfida il numero 1 del mondo. Djokovic va a caccia del terzo titolo di fila e il sesto in assoluto sull’erba londinese. Il fuoriclasse serbo gioca la 30esima finale in un torneo dello Slam, ha vinto 19 titoli major: tutti numeri che rafforzano il suo status di favorito.













