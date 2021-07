Rotonda Diaz, derubano un bagnante e lui li insegue in costume. Arrestati

170 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Partenope due uomini a bordo di uno scooter inseguiti da un giovane in costume.

I poliziotti hanno bloccato i fuggitivi accertando che, poco prima, avevano derubato il giovane, il quale ha raccontato che, mentre stava facendo il bagno a mare nei pressi della Rotonda Diaz, aveva visto i due uomini impossessarsi del suo cellulare che aveva lasciato in spiaggia.

Pino Serra, 40enne casertano con precedenti di polizia, e N.D.C., 40enne napoletano, sono stati arrestati per furto aggravato, mentre il telefono è stato restituito alla vittima.













