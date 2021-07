Quarto, protesta in municipio di sei netturbini licenziati dalla ditta che gestisce la raccolta

270 Visite

A Quarto, stamani, come riportano alcuni quotidiani, è andata in scena la protesta di sei ex operatori ecologici, licenziati di recente dalla ditta Gpn che gestisce il servizio di raccolta sul territorio. In sei hanno fatto irruzione in municipio e hanno chiesto di parlare con il sindaco Antonio Sabino. I lavoratori, destinatari di un procedimento disciplinare, furono licenziati dell’azienda. Chiedono il reintegro in organico, la stabilizzazione e la mediazione dell’amministrazione comunale. Gli operatori ecologici erano stati assunti dalla ditta, in autonomia, e non figurano nell’elenco dei netturbini forniti a suo tempo al Comune di Quarto. Sul posto, per sedare gli animi, sono intervenuti i carabinieri.













