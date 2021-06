Koulibaly cuore d’oro: nel giorno del suo compleanno regala ambulanze al Senegal

123 Visite

Kalidou Koulibaly si conferma ancor di più un ragazzo dal cuore d’oro. Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, il difensore senegalese ha festeggiato il suo trentesimo compleanno pensando agli altri, facendo partire una nave dal porto di Napoli diretta in Senegal con materiale sanitario: due ambulanze, lettighe, camici ospedalieri, mascherine. Il cargo dovrebbe arrivare a Dakar tra una settimana. Attualmente il numero 26 azzurro è in vacanza in Africa, dove nei giorni scorsi ha visitato diverse associazioni, soprattutto quelle che si occupano di bambini disagiati.













