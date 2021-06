MUGNANO, messa in sicurezza sismica, via ai lavori nella scuola Sequino

87 Visite

Messa in sicurezza sismica, via ai lavori nella scuola Sequino. L’intervento, realizzato grazie ad un finanziamento statale ottenuto dall’Amministrazione Sarnataro per 1 milione e 200 mila euro, durerà fino alla metà di novembre e coinvolge sia il plesso elementare di piazza Suor Maria Pia Brando che il plesso dell’infanzia di via Murelle. “L’inizio dei lavori – sottolinea l’assessore all’edilizia scolastica Carmine Cirullo – è la dimostrazione che la nostra attività amministrativa non si è fermata in seguito al lockdown, ma al contrario ha prodotto e continua a produrre importanti progetti per le scuole del nostro territorio. Mi preme, inoltre, fare un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che oggi iniziano gli esami di maturità”. Nello specifico si tratta di lavori strutturali per il consolidamento sismico delle due strutture. “Abbiamo deciso – dichiara il sindaco Luigi Sarnataro – di far coincidere l’inizio di questo grande intervento di messa in sicurezza con la fine dell’anno scolastico, così da cercare di ridurre i disagi per alunni, docenti e personale scolastico. Ancora una volta, grazie alla nostra progettazione, riusciamo ad ottenere ingenti finanziamenti sovracomunali, riuscendo così a garantire la sicurezza nelle nostre scuole senza intaccare il bilancio comunale”.













