Ercolano: violenza di genere. Picchia la compagna e si barrica in casa armato di coltello. Carabinieri arrestano 45enne

A Ercolano i Carabinieri della locale tenenza hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale un 48enne del posto. Sono attimi di tensione alle 02.45 presso l’abitazione di una coppia. Ennesima lite, sempre per futili motivi. Lui – ubriaco – la colpisce alla testa con un bastone. I vicini chiedono aiuto al 112. I carabinieri intervengono e trovano l’uomo che, armato con un coltello da cucina, si barrica in casa. Nell’abitazione anche la compagna 45enne, ferita alla testa. Arrivano anche i vvff, il personale del 118 ed altri Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco.

I militari rompono il vetro di una porta-finestra ed entrano in casa. Disarmano l’uomo e lo bloccano. La donna – trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare – ha riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.













