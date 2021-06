Comunali, Conte a Napoli incontra i disoccupati

142 Visite

Caffè al centro storico per Giuseppe Conte, che è arrivato in anticipo a Napoli rispetto al programma. L’ex premier si è recato al bar Nea di via Santa Maria di Costantinopoli. All’esterno forze dell’ordine e un presidio di disoccupati della sigla 7 novembre.Uno dei rappresentanti del movimento, Eddy Sorge, ha incontrato Conte all’interno del locale. Poi il leader M5s ha ricevuto gli operai Whirlpool.













