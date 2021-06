Arzano, il boss (ai domiciliari) in Ferrari alla comunione del figlio

243 Visite

Il boss del clan Amato-Pagano si sarebbe recato alla comunione del figlio in Ferrari. A denunciarlo il senatore della Repubblica Sandro Ruotolo: “Guardate in sequenza queste foto. Riprende una Ferrari cabriolet nelle vie di Arzano, provincia di Napoli. Le foto scattate domenica scorsa da una Lamborghini. Bisogna di nuovo accendere i riflettori su Arzano perché nonostante gli sforzi dello Stato di ripristinare la legalità, la camorra lancia segnali pericolosi alla cittadinanza: “noi ci siamo”. Indagato dalla magistratura come boss del clan degli Amato-Pagano ad Arzano, Pasquale Cristiano, citato tra l’altro nell’ultima ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere 31 persone a Melito, da un anno agli arresti domiciliari, in occasione della comunione del figlio, avrebbe usufruito di un permesso per partecipare alla celebrazione in chiesa.













