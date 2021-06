Recale, l’appello di Antonio: “Sono disperato, voglio vendere un rene. Guardate dove vivo”

91 Visite

Gentile Direttore, mi chiamo Antonio Campanile, vivo a Recale, in provincia di Caserta, le ho inviato il video che descrive la mia situazione attuale. Il mio ex titolare mi ha sbattuto fuori dalla porta di lavoro, mi ha cacciato fuori senza ragione, con la promessa che mi avrebbe sistemato in un altro posto, ma mi ha fatto rimanere qua. Vivo con reddito di cittadinanza dell’importo di 500 euro, sono invalido e senza pensione e non mi posso permettere nemmeno di affittarmi un’altra casa. Avevo messo una cucina in vendita per poter riprendermi un pochino di dignità, oramai le persone mi umiliano, mi deridono per le mie condizioni. Spero soltanto che l’annuncio che ho fatto su Facebook venga preso in considerazione da qualcuno, che possa accettare la vendita del mio rene in modo che posso prendermi qualcosa. Avevo fatto richiesta anche di qualche casetta mobile, visto che le Istituzioni, Comuni, province, regioni, Stato e altre realtà non mi pensano proprio. Oramai, noi siamo diventati invisibili. La casa del video era quella del mio ex titolare dove lavoravo in un centro odontoiatrico e non conosco il motivo del perché per lui dovevo stare sotto lo schiaffo, tipo schiavo. Mi disse che dovevo accettare dove abitavo, altrimenti mi cacciava fuori, e mi ha fatto rimanere in questo buco, questa cantina. Era un’ex trattoria che veniva usata per fare le cozze per il paese, io volevo rifiutare, ma non ho potuto altrimenti mi avrebbe cacciato da lavoro. Ora mi trovo in queste gravi condizioni di salute, da quando vivo qui la mia salute è peggiorata, non ho trovato nessuno che mi dia un po’ di voce. Io stavo messo apposto come custode, venivo ricattato che dovevo fare di tutto lì, mi faceva fare il parcheggiatore sotto la pioggia, freddo, come una bestia e mi ricattava. Non ho familiari, non ho nessuno. Ho solo un fratello malato di Covid, ad Aversa. Sono tre anni che ho messo il post dove ho messo in vendita il rene, spero di trovare qualche acquirente, nessuno mi ha contattato. Spero che qualcuno si faccia vanti per andarmene da questo bruttissimo posto. Ho vergogna, vivo tra la puzza di muffa e umidità. Grazie. Antonio.













