189 Visite

Materiale di risulta nel parcheggio all’esterno del cimitero. Parcheggio pubblico da qualche tempo utilizzato come discarica da qualcuno? Aziende edili o altri? I carabinieri e gli agenti della municipale ne sono al corrente? Se sì, sono pregati – per le specifiche competenze – di intervenire e sanzionare i colpevoli. Non basta transennare, occorre individuarli (e non è difficile) e agire.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS