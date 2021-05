Marano, la voce del cittadino: “Buche stradali spaventose in via Corree di Sopra. Nessuno interviene”

117 Visite

Proseguono le attività di segnalazione da parte dei cittadini maranesi alla redazione di Terranostranews. Una segnalazione giunta in via Corree di Sopra, documenta la presenza di una importante buca. “Gentile Direttore, segnalo buche stradali spaventose e asfalto deformato in via Corree di Sopra, a Marano. Le buche enormi causano rallentamenti e disagi per la viabilità. La situazione persiste da giorni e nessuno provvede a ripristinare la normalità“.

(Lettera di un lettore)













