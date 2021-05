San Gennaro, nuovo tentativo stamani ma il sangue resta solido

Niente da fare, nemmeno oggi. San Gennaro non ha ripetuto il miracolo. Ed è la seconda volta consecutiva che accade: già il 16 dicembre 2020 il sangue non si era sciolto. Dopo la celebrazione eucaristica celebrata per la prima volta in Duomo dall’arcivescovo Mimmo Battaglia alla presenza di 200 persone, la teca con il sangue del santo patrono di Napoli era stata riposta in cassaforte per essere tirata nuovamente fuori questa mattina alle 9. Ma il sangue è ancora lì, solido.