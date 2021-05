Bacoli, inaugurato il primo campo di basket e pallavolo, libero e pubblico

76 Visite

Abbiamo inaugurato il primo campo di basket e pallavolo, libero e pubblico, di Bacoli. Con canestri, rete, opere d’arte. E tanti giochi per bambini. Resterà aperto a tutti. E si potrà sempre giocare, gratis. È una promessa che avevamo fatto, innanzitutto ai bambini. Ai tanti atleti, alle famiglie, ai genitori. Una promessa che dobbiamo continuare a mantenere. Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile. È l’esempio concreto di come, quando siamo tutti insieme, quando facciamo squadra, riusciamo a fare cose veramente bene. E se ci siamo riusciti oggi, se ci siamo riusciti nonostante il dissesto, e se ci siamo riusciti in piena pandemia, allora vorrà dire che ci riusciremo sempre. Abbiamo ancora tanto da fare. Un passo alla volta.













