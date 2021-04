Covid, veglia sul papà fino all’ultimo momento: la foto fa il giro del web

187 Visite

È diventata virale nel giro di poche ore una delle foto simbolo della terza ondata. Il figlio, in tuta anticontagio, mascherina e barriera di protezione in plexiglass, veglia sul padre gravemente ammalato di Covid che giace nel letto. Lo scatto arriva da Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. L’immagine è diventata virale sui social e sui principali quotidiani nazionali. Riesce a sintetizzare il dolore e la distanza imposta dalla malattia anche tra due familiari così stretti. A unirli, però, uno sguardo, che l’uomo posa sul papà rannicchiato nel letto. L’anziano è attaccato ad una bombola di ossigeno, che lo aiuta a respirare. “Guardate cos’è il Covid: mio nonno morente e mio papà che lo veglia fino all’ultimo respiro”, così scrive Matilde, che ha raccontato la sua esperienza a Fanpage.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS