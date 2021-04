927 Visite

Principio di incendio in un appartamento di San Rocco, nello specifico – da quanto si apprende – in via Galeota. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia. Non segnalano feriti e non è ancora nota la dinamica dell’evento. Seguono aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS