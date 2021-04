Scuola, ancora proteste: le Regioni vogliono più margini di manovra

153 Visite

L’apertura del 26 voluta da Draghi vuole essere un segnale importante: la scuola prima, non ultima”. Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, ribadisce la linea del governo: riapertura al 100 per cento in presenza pure alle superiori nelle zone gialle e arancioni. Ma ora dopo ora il principio politico della (quasi) abolizione della Dad sta diventando una montagna difficile da scalare, per il governo Draghi: le associazioni dei presidi e degli insegnanti, ma anche tanti genitori puntano l’indice contro la riapertura totale. Troppi contagi, dicono. Il governo valuta deroghe per gli istituti scolastici.













