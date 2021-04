Incidente ferroviario a Torre Annunziata, Giovanni muore a 27 anni

223 Visite

Giovanni Adinolfi, di 27 anni originario di Cava de’ Tirreni, è morto ieri sera investito da un treno regionale della linea Napoli-Salerno all’altezza di un passaggio a livello posto a ridosso della stazione di Torre Annunziata centrale di Trenitalia.

Sul caso indaga la Polfer. Non si esclude al momento alcuna ipotesi sull’incidente, anche se appare probabile che il giovane avesse provato a superare le barriere (che Trenitalia conferma essere state regolarmente abbassate) per raggiungere l’altra parte della strada senza avvedersi che proprio in quell’istante stava transitando il convoglio in direzione della stazione di Torre Annunziata Centrale.

Il fatto sarebbe accaduto intorno alle ore 22.40 quando al passaggio del treno regionale 21355 in direzione Salerno le barriere erano regolarmente abbassate. Immediatamente il treno è stato arrestato con il locomotore ed una vettura in corrispondenza del marciapiede della stazione, consentendo in questo modo la discesa dei sette viaggiatori a bordo, che hanno proseguito con un servizio sostitutivo il loro viaggio.La linea è stata restituita all’esercizio ferroviario alle 2.40.

Dopo i rilievi del caso, i resti del ventisettenne sono stati sequestrati e trasferiti all’obitorio dell’ospedale di Castellammare di Stabia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si dovrà capire per quale motivo il ragazzo di Cava de’ Tirreni si trovasse a Torre Annunziata.













