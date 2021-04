Famiglia devastata dal Covid, morti due fratelli nel giro di 5 giorni

996 Visite

Il dolore, atroce, ha colpito una madre ultranovantenne. Una tragedia nella tragedia: una famiglia doppiamente trafitta dalla spietatezza del Covid nel giro di poche ore. È accaduto a Montesano Salentino dove due fratelli, Donato e Antonio Ferraro, sono deceduti a distanza di cinque giorni a causa delle complicazioni sanitarie dopo aver contratto il virus. Lasciando l’anziana madre e il terzo fratello – positivi, ma fortunatamente asintomatici – nel dolore e nell’impossibilità di poter dare loro un ultimo, definitivo saluto.

Donato, di 67 anni, ha smesso di lottare contro il virus la scorsa settimana: era stato ricoverato sabato, ma mercoledì non ce l’ha fatta ed è spirato nell’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina. Il cuore di Antonio, più giovane di sei anni, ha infatti cessato di battere nella serata di ieri, al Dea di Lecce dove ormai si trovava da un paio di settimane. I fratelli Ferraro sono noti alla piccola comunità di Montesano Salentino. Per gli abitanti del comune del Capo di Leuca era infatti una certezza quotidiana vedere per esempio Antonio aggirarsi dalle parti del monumento del calvario.

Per uno scherzo, prepotente e impietoso del destino, i due cittadini tanto amati sono stati strappati ai loro affetti. "Dopo Donato, oggi purtroppo è venuto a mancare anche il fratello Antonio. Il Covid ci porta via ancora una volta un nostro concittadino fragile. Con profondo dolore lo ricordiamo ed esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra sincera vicinanza ai famigliari", hanno scritto gli esponenti del municipio di Montesano Salentino, unendosi ai numerosi messaggi di cordoglio che, in queste ore, hanno invaso i social network con delicati pensieri di vicinanza alla sfortunata famiglia.













