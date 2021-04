Pd di Marano nel caos, domani si riunisce la commissione di garanzia regionale. La sezione sarà commissariata

74 Visite

Si riunirà domani la commissione di garanzia regionale del Pd chiamata a nominare il commissario che guiderà il circolo locale. Il nome del commissario, che subentrerà al dimissionario Roberto Sorrentino, sarà annunciato dunque nella giornata di domani. Nei giorni scorsi era stata ventilata l’ipotesi di un annuncio per la giornata di oggi. I dem, come tutti gli addetti ai lavori sanno, sono al momento divisi in tre gruppi: uno pro Visconti, uno contro e uno né carne e né pesce. Il nuovo commissario locale avrà, insomma, una bella gatta da pelare: dovrà mediare tra le posizioni di Pasquale Coppola (nella foto con Paragliola), il consigliere che aveva parlato di “tempo scaduto per il sindaco” e che invece giocava solo una partita tutta sua, e i vari Nastro, Paragliola, Accongiagioco e Santopaolo. Discorso a parte per la Savanelli, che non gioca alcuna partita; la gioca, in realtà, qualcun altro al suo posto.

Un partito, il Pd, che ancora oggi non prende le distanze dalle discutibili affermazioni del sindaco (“meglio un sindaco ladro che un commissario”) e che è fortemente influenzato da persone che hanno fatto il loro tempo.













