Marano: approvata delibera realizzazione impianti fognari Torre Caracciolo, ma non comprenderà tutto il quartiere

Approvata la delibera riguardante l’opera di realizzazione di impianti fognari a Torre Caracciolo. L’assessore Rea ha spiegato che il progetto prevede la realizzazione di impianti fognari nell’ambito di Torre Caracciolo. Di seguito le sue parole: “L’importo complessivo è tre milioni e mezzo. Affiche tale fogna venga realizzata è necessario procedere all’esproprio di alcune aree, oppure ad apporre un vincolo, una servitù di passaggio per la realizzazione delle opere, chiaramente questo prevede anche un indennizzo per i proprietari dei fondi interessati da quest’opera. L’atto che questa sera si deve votare è proprio quello relativo all’apposizione di questo vincolo. Opera che non comprende tutto il quartiere di Torre Caracciolo, perché mancava la possibilità materiale di fare i lavori per tutto, ma grazie anche alle segnalazioni di alcuni consiglieri di opposizione, abbiamo cercato altri fondi e abbiamo chiesto un finanziamento di 4milioni e mezzo per la realizzazione impianto idrico fognario in zona via Romano ed anche per via Campana ulteriori 11 milioni e 740 mila euro“.













