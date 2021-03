Sicilia, il manager dei neomelodici al servizio dei boss: 12 arresti

261 Visite

I padrini di Cosa nostra continuano ad avere una grande passione per i neomelodici. E avevano un loro impresario di fiducia, per gestire i concerti di piazza. Le intercettazioni dei carabinieri del nucleo Investigativo hanno portato in carcere Salvatore Buongiorno, insospettabile dipendente comunale e soprattutto “re” dei neomelodici: da Borgo Vecchio al Cep, da Mondello allo Zen, dalla Vucciria al Capo, l’insegna della “Music service spettacoli” è sempre in grande evidenza sui palchi. Buongiorno andava direttamente a casa dei boss per prendere ordini. Adesso, è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. L’indagine, coordinata dai sostituti procuratori Amelia Luise, Luisa Bettiol e dall’aggiunto Salvatore De Luca, ha portato ai domiciliari altre 11 persone, due indagati hanno l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.













